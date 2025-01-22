Эксперт Казанцева предложила новичкам не брать дорогой сноуборд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Начинающим сноубордистам не стоит покупать дорогое снаряжение, рассказала в беседе с "Газетой.ру" эксперт одного из магазинов спортивного оборудования Татьяна Казанцева.

"Лучше остановиться на максимально доступном по цене варианте", – отметила специалист.

Недорогой сноуборд будет обладать плоской геометрией и мягкой конструкцией, что позволяет "прощать" некоторые ошибки начинающего спортсмена. В частности, такое снаряжение ускорит процесс обучения, уверена Казанцева.

Сноуборд и крепления можно купить за 25 тысяч рублей, но стоит также обратить внимание на ботинки, которые должны быть комфортными. Кроме того, специалист посоветовала потратить больше средств, если позволяет бюджет, на дорогие крепления, которые также позволят быстрее начать кататься. Казанцева также подчеркнула, что качественные крепления обычно обходятся покупателю более чем 25 тысяч рублей.

Ранее "Красная Поляна", "Архыз", "Домбай" и "Шерегеш" стали самыми популярными направлениями горнолыжного туризма зимой 2024–2025 годов. В текущем сезоне число бронирований от москвичей превышает показатели зимы 2023–2024 годов на 5%. В целом по стране спрос на горнолыжные курорты вырос на 10%.

