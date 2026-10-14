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14 октября, 13:00

Происшествия

В Магадане не обнаружили медведя, который якобы разрыл могилу

Фото: 123RF.com/surz

На кладбище в районе 14-го километра в Магадане, где медведь якобы разрыл могилу, не обнаружили следов животного, рассказала ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии Магаданской области, руководитель управления Госохотнадзора Елена Слободянюк.

Территорию обследовали с воздуха при помощи дрона. Она отметила, что признаки разрытия были, однако другая информация не подтвердилась, а признаков бурого медведя на месте не обнаружено.

Замминистра добавила, что за последние два месяца ни одного сообщения о буром медведе на этой территории не поступало.

Порядок посещения кладбища устанавливает администрация. Объект находится под контролем учреждения, подведомственного мэрии Магадана. В случае если территория не закрыта, она не должна быть опасной для посетителей.

В настоящий угрозы появления хищника нет. Однако период, когда бурый медведь уходит в зимний сон, еще не наступил.

"С учетом погодных условий, а у нас очень теплый октябрь, гарантировать того, что бурый медведь в каком-то конкретном месте не выйдет, я на сегодняшний день не могу", – заключила Слободянюк.

По ее словам, кормовая база в 2026 году оказалась скудной, поэтому людям необходимо соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что семья из Магадана приехала на кладбище к могиле родственницы, скончавшейся в конце февраля. Они увидели разрытую могилу. Вокруг были разбросаны остатки одежды.

Родственники самостоятельно начали поиски. В лесу, в 300 метрах от кладбища, они обнаружили порядка 10 черепов и множество костей. Кроме того, отпечатки очень крупного медведя заметили и у оскверненной могилы, и на всей территории кладбища.

Глава департамента ЖКХ мэрии Магадана Екатерина Крамник подтвердила, что могила разрыта. Она добавила, что ни останков тела, ни гроба не нашли.

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