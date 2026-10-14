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14 октября, 12:48

Технологии

На территории спорткомплекса "Лужники" запустили сеть 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МТС запустила сеть 5G на всей территории Олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Зона действия 5G охватывает открытую территорию архитектурно-паркового ансамбля площадью около 150 гектаров, а также Большую спортивную арену, рассчитанную более чем на 80 тысяч зрителей. Сеть развернута поверх модернизированной инфраструктуры LTE в диапазоне 2100 МГц по принципу технологической нейтральности.

Новая зона покрытия примыкает к гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц, которая уже действует на смотровой площадке на Воробьевых горах, Университетской площади у здания МГУ и Воробьевской набережной. Эти локации входят в число наиболее посещаемых мест столицы.

Как отметил вице-президент – директор МТС в Московском регионе Дмитрий Рылов, высокоскоростной интернет особенно востребован в "Лужниках" из-за высокой концентрации пользователей. В период фестивалей, соревнований и концертов нагрузка на сеть значительно возрастает: за летние месяцы 2026 года объем передачи данных на площадке вырос на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сеть 5G доступна в центральной части Москвы в пределах Садового кольца, на ВДНХ, в районах Раменки, Дорогомилово, Басманном и ряде других. Покрытие с поддержкой диапазона 4,9 ГГц действует в парке "Зарядье", на площади Победы на Поклонной горе, Тверском бульваре, в парке развлечений "Остров мечты", на улице Никольской, в парке "Патриот", а также на Краснопресненской, Раушской и Москворецкой набережных.

В России сеть 5G была запущена 11 сентября. "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах, доступ получили 10 миллионов абонентов. Вместе с тем прорабатывается запуск нового диапазона связи еще в 50 городах. Это может произойти до конца текущего года, отметили в Минцифры.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей.

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