Депутат Останина призвала проверить семью Тепляковых после слов о выселении из квартиры

Многодетную семью Тепляковых, прославившуюся, когда их девятилетняя дочь Алиса поступила в МГУ, пытаются выселить из съемной квартиры. Глава семейства называет происходящее незаконным и просит помощи у властей, однако эксперты считают иначе. Подробнее – в нашем материале.



Выселить силой

Фото: youtube.com/"Учимся с Алисой"

Глава многодетного семейства Евгений Тепляков рассказал о выселении из съемного жилья на своем YouTube-канале. По его словам, собственник выломал дверь в квартиру, когда дома была только его беременная девятым ребенком супруга с детьми.





Евгений Тепляков многодетный отец Сломана дверь в квартиру, стоит собственник, который знает, что у нас есть договор, стоят представители полиции. Собственник в одностороннем порядке считает, что, в отличие от действующего законодательства, у него есть право расторгать договор и вышвыривать нас.

Тепляков рассказал, что собственник жилого помещения на протяжении полутора часов блокировал находившихся внутри жену и детей. Полиция, по его словам, в это время бездействовала.

"Представители полиции говорят, что силой выгонят нас из законно арендованного помещения, за которое мы платим 90 тысяч рублей в месяц. Многодетная семья снимает детям квартиру на последние средства, а собственник в одностороннем порядке решает, что он может сломать дверь в квартиру, не обращаясь в суд", – возмутился мужчина (Евгений уточнил, что его зарплата составляет "50 или 60 тысяч", при этом в различных изданиях мужчина не раз упоминал цифру "70 тысяч рублей").

Хозяин квартиры потребовал выселить семью вундеркинда Алисы Тепляковой

Ранее в интервью Тепляковы говорили и о другой квартире – своей 30-метровой однушке на юго-западе столицы. По одной из версий, это жилье только для прописки, сообщает сайт "Комсомольской правды". Большую квартиру семья арендует уже пять лет и платит исправно каждый месяц, настаивает Евгений. По его словам, его не предупреждали заранее об истечении договора, поэтому документ он считает действующим.





Евгений Тепляков многодетный отец В документе нет никакого пункта о том, что нас должны предупредить за три месяца до истечения договора и выселить в одностороннем порядке. Мы же не дураки подписывать такие договоры.

По словам Теплякова, собственник квартиры должен был обратиться в суд, чтобы расторгнуть договор. Такого же мнения придерживается и адвокат Роман Францев: телеканалу Москва 24 он рассказал, что подобные вопросы должны разрешаться в судах общей юрисдикции.

"Подобного рода процесс может занять порядка трех-четырех месяцев, может быть, и быстрее", – объяснил он.

Отец вундеркиндов в том числе заявил, что за семейство Тепляковых уже вступилась уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. После этого Евгений сообщил о том, что суд состоится, а нарушителей привлекут к ответственности.

В 2021 году 8-летняя Алиса Теплякова стала известной на всю Россию после сдачи ЕГЭ и поступления на психологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. При этом ее обучение практически с первого дня сопровождалось скандалами. В частности, сообщалось, что отец девочки устроил драку в здании факультета, когда она сдавала экзамен. Сам мужчина утверждал, что вуз сорвал его дочери сессию. Уже летом 2022 года Евгений подал документы на поступление Алисы, а также ее младшего брата Хеймдалля в частный университет "Синергия". В вузе рассказали, что девочка подала документы на пять образовательных программ, а Хеймдалль – на четыре. Летом 2024-го глава семейства заявил, что в МГУ будет поступать его третий ребенок, 8-летняя Лейя.

"Похоже, папа что-то умалчивает"

Фото: Москва 24

На ситуацию обратила внимание депутат Госдумы Нина Останина: по ее мнению, в заявлениях семьи Тепляковых есть несоответствия, сообщает News.ru.





Нина Останина председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Во-первых, подавалась версия, что они все ютятся в однокомнатной квартире, но, как оказалось, квартира не однокомнатная, а съемная и большая. Во-вторых, я не понимаю, как 90 тысяч оплачиваются за аренду квартиры, а доход составляет 70 тысяч.

Парламентарий также отметила, что в договоре аренды могло быть указано проживание определенного числа людей. Однако, поскольку в семье почти ежегодно рождаются дети, собственник захотел расторгнуть документ из-за изменения условий.

Депутат призвала власти обратить внимание на семью и проверить здоровье матери, а также условия содержания детей. Кроме того, она предложила трудоустроить Евгения Теплякова на более высокооплачиваемую работу. Однако в ответ на это мужчина в своем блоге предложил лучше выслать деньги, на которые он сможет купить квартиру.

В Сети также обсуждают инцидент с выселением четы Тепляковых. Некоторые встали на сторону арендодателя, отметив, что он имеет полное право расторгнуть договор. Кроме того, пользователи соцсетей удивились условиям жизни семейства и нежеланию получать поддержку от государства.

"Если это арендованное жилье, владелец квартиры имеет полное право расторгнуть договор, даже не объясняя причину. Может, владелец захотел продать ее или сам жить там. Странная семейка", – возмутилась Екатерина.





Наталья пользовательница соцсетей Похоже, папа что-то умалчивает. Если они многодетные, у них есть материнский капитал, почему они не берут ипотеку? Где деньги, которые им выделило государство на детей?

Многие также посчитали историю с выселением очередным "хайпом". По мнению пользователей, семейство зарабатывает благодаря таким скандалам.

"Глава семьи должен действовать, а не жаловаться, какие они бедные и несчастные. Слишком они требуют к себе внимания... особенно отец семейства", – считает Марина.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону Тепляковых.





Александр пользователь соцсетей На руках эту семью носить нужно и беречь, а не на улицу выгонять.

Для многих также стало непонятно, почему собственник решил выселить жильцов без предупреждения. По их мнению, количество проживающих в квартире не повод выдворять детей.

"Вы что делаете, изверги? Надеюсь, хозяину квартиры все вернется... Выставлять детей на улицу... Евгений, желаю вам терпения и сил, у вас замечательная семья", – поделилась эмоциями Вера.

Помимо прочего, в интернете призвали Тепляковых найти другую квартиру с "адекватным" собственником.



