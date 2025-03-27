Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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27 марта, 23:30

Политика

Толпы протестующих вышли на улицы курортной Антальи

Толпы протестующих вышли на улицы курортной Антальи

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Протесты в Турции дошли до курортной Анталии. На улицах – толпы протестующих. Ранее массовые шествия и стычки с полицией прошли в Стамбуле, Анкаре и Измире.

Беспорядки начались после задержания мэра Стамбула и члена Республиканской народной партии Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. Как сообщают турецкие СМИ, по этому делу также проходят около 100 его соратников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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