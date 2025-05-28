Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 11:45

Происшествия

Новости мира: пять человек попали в больницы после стрельбы в штате Коннектикут

Новости мира: пять человек попали в больницы после стрельбы в штате Коннектикут

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В американском штате Коннектикут пять человек попали в больницы после стрельбы в торговом центре. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на полицию. Там пояснили, что на месте происшествия обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, стрелял мужчина из полуавтоматического пистолета. На данный момент пытаются установить его личность. По мнению полиции, стрельба не была случайной. Обстоятельства выясняют.

Не менее 13 человек погибли, еще 92 получили травмы из-за шторма в пакистанском Пенджабе. Как сообщили в управлении по преодолению стихийных бедствий, причинами смертей и травм стали наводнения, удары молнии, удары током от порванных проводов электропередач и сильный ветер. Также три человека погибли от травм после обрушения крыши цеха одной из фабрик. Три основные автомагистрали, проходящие через территорию Пенджаба, закрыты для движения транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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