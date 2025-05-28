Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 07:45

Происшествия

Новости мира: неизвестный расстрелял людей в торговом центре в США

Новости мира: неизвестный расстрелял людей в торговом центре в США

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В американском штате Коннектикут неизвестный расстрелял людей в торговом центе. Ранения получили пять человек. Стрелявший успел скрыться до приезда полицейских. Его личность устанавливают. По словам начальника местной полиции, стрельба была не случайной. Полагают, что преступник и жертвы знали друг друга, и злоумышленник открыл огонь во время ссоры.

Армия Алжира проводит масштабные учения. В них заняты практически все рода войск. Подразделения укомплектованы современными образцами военной техники, закупленной в последние годы в России. К ним относятся боевые самолеты и вертолеты, реактивные системы залпового огня, комплексы противовоздушной обороны, а также бронетанковая техника. Такое же вооружение уже показало свое превосходство над западными образцами в боевых условиях в ходе специальной военной операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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