Якобы похищенная в Петербурге Седа Сулейманова объявлена в розыск

Фото: телеграм-канал "Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике"

Седа Сулейманова, якобы похищенная в Санкт-Петербурге для возвращения в Чечню, объявлена в розыск как без вести пропавшая, следует из базы МВД РФ.

В 2023 году "Кризисная группа СК SOS Северный Кавказ" (организация, выполняющая функции иноагента в РФ) заявила, что Сулейманова была похищена и могла быть доставлена в Чечню. После этого уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что виделся с девушкой, сообщает РИА Новости.

По словам подруги Сулеймановой Елены Патяевой, по возвращению в республику девушка перестала выходить на связь. В марте 2024 года по факту ее исчезновения возбудили уголовное дело.

Затем в 2025-м министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев провел разговор с Патяевой, которая в центре Грозного вышла на одиночный пикет с плакатом, на котором на чеченском языке было написано "Где Седа?".

В прошлом году чеченка Лия Заурбекова ушла из дома, где, как она сообщила, она подвергалась "физическому и психологическому насилию". Девушка написала заявление, в котором подтвердила, что покинула семью по собственному желанию, и попросила ее не искать.

По данным СМИ, Заурбекова увидела во дворе дома, где скрывалась от родственников, своего отца и позвонила в 112. Затем ее отвезли в отделение полиции, где собрались члены ее семьи – они подали на нее в розыск как на несовершеннолетнюю. Позже девушку отпустили. После этого стало известно, что Заурбекова покинула Россию.