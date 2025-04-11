11 апреля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полицейские вернули родителям пропавшего в Москве подростка
Правоохранители вернули родителям пропавшего в Москве подростка. Мальчик сбежал из дома после конфликта с родителями и не пришел обратно домой.
Сотрудники полиции установили приблизительное местонахождение ребенка и отследили по камерам видеонаблюдения маршрут школьника. В результате подросток был найден в одном из подземных переходов возле станции метро "Бабушкинская". Подробнее – в программе "Московский патруль".