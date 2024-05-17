Член СПЧ Ионов: сбежавшая из дома Заурбекова покинула Россию

Фото: телеграм-канал "ЧП / Москва"

Сбежавшая из дома 19-летняя чеченка Лия Заурбекова покинула Россию. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на члена Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова.

По его данным, девушка покинула территорию России. Осталось дождаться от нее официального подтверждения этой информации, сказал Ионов.

Он отметил, что случившаяся ситуация – семейное дело, и любые инсинуации недопустимы. Речь идет не об угрозе жизни, это мнение навязанное и основанное на домыслах, уточнил правозащитник и добавил, что нет никаких данных о нарушении прав и интересов Заурбековой.

Ранее депутат ГД Адам Делимханов взял под контроль ситуацию с девушкой. По его словам, он хочет встретиться с родственниками Заурбековой и выяснить, кто ввел ее в заблуждение. Делимханов уверен, что девушку вернут семье.

Согласно данным СМИ, Заурбекова в мае 2024 года ушла из дома, где, по ее словам, она подвергалась "физическому и психологическому насилию". Она написала заявление, в котором подтвердила, что покинула семью по собственному желанию, и попросила ее не искать.

Как писали журналисты, 16 мая девушка увидела во дворе дома, где скрывалась от родственников, своего отца и позвонила в 112. Ее отвезли в отделение полиции, около которого собрались члены ее семьи – они подали на нее в розыск как на несовершеннолетнюю. Позже Заурбекову отпустили. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, правозащитник Алексей Мельников добавил, что девушка находится в безопасном месте.