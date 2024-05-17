Министр Чечни: депутат Делимханов взял под контроль ситуацию с Заурбековой

Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Адам Делимханов взял под личный контроль ситуацию с 19-летней чеченкой Лией Заурбековой, которая сбежала из дома. Об этом сообщил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в телеграм-канале.

Дудаев отметил, что между родственниками Заурбековой и столичными полицейскими нет недопониманий. Делимханов намерен встретиться с родными девушки, чтобы узнать, кто ввел ее в заблуждение, и выразил уверенность, что Заурбекову вернут семье, а виновный понесет наказание в рамках закона, говорится в публикации.

Чеченский министр добавил, что любая связанная с Чечней новость получает громкую огласку, но к этому привыкли. Он попросил журналистов "умерить свой пыл" и не использовать случившуюся историю в "грязных целях", поскольку скоро вопрос будет исчерпан.

Как писали СМИ, Заурбекова в мае 2024 года ушла из дома, где, по ее словам, она подвергалась "физическому и психологическому насилию". Она написала заявление, в котором подтвердила, что покинула семью по собственному желанию, и попросила ее не искать.

По данным журналистов, 16 мая девушка увидела во дворе дома, где скрывалась от родственников, своего отца и позвонила в 112. Ее отвезли в отделение полиции, около которого собрались члены ее семьи – они подали на нее в розыск как на несовершеннолетнюю. Позже Заурбекову отпустили.

В свою очередь, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, правозащитник Алексей Мельников заявил, что девушка находится в безопасном месте. Он пообещал, что ОНК будет следить за ее судьбой.