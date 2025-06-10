Полиция Москвы задержала всех участников инцидента с якобы похищением девушки

Столичная полиция нашла автомобиль и всех участников инцидента, который вызвал резонанс в соцсетях. На кадрах очевидцев девушку силой усаживали в машину под крики о помощи.

Как сообщили в МВД, сейчас проводится проверка. По предварительным данным, девушка проходила лечение в частной клинике, откуда сбежала. Родственники вместе с сотрудниками учреждения нашли ее и попытались вернуть обратно.

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