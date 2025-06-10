Улицы перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 18:15

Происшествия

Полиция Москвы задержала всех участников инцидента с якобы похищением девушки

Полиция Москвы задержала всех участников инцидента с якобы похищением девушки

Курьер сбил ребенка на электровелосипеде на юге Москвы

В Царицыне женщина бросила домашнюю кошку на улице

Девушку силой посадили в машину на Автозаводской улице

Суд приговорил убийцу скейтера в Москве к 24 годам лишения свободы

Политолог прокомментировал ситуацию вокруг беспорядков в США из-за иммиграционной политики

ДТП произошло на внутренней стороне 27-го километра МКАД

Грузовик сгорел на бульваре Веласкеса в Москве

Шесть машин столкнулись на СВХ в районе Измайловского шоссе

Несколько темнокожих мужчин избили пассажира поезда в Чикаго

Столичная полиция нашла автомобиль и всех участников инцидента, который вызвал резонанс в соцсетях. На кадрах очевидцев девушку силой усаживали в машину под крики о помощи.

Как сообщили в МВД, сейчас проводится проверка. По предварительным данным, девушка проходила лечение в частной клинике, откуда сбежала. Родственники вместе с сотрудниками учреждения нашли ее и попытались вернуть обратно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика