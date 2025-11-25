Форма поиска по сайту

25 ноября, 13:11

В Минфине РФ заявили о необходимости перехода на новые двигатели экономики

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Время углеводородного сырья для России уходит, необходимо готовиться к переходу на новые виды двигателей экономики. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Нам нужно готовиться к тому, чтобы переходить на новые технологии, на новые двигатели, что называется, нашей экономики, на новые виды переработки тех же самых углеводородов. Нам надо готовить свою экономику к этим изменениям. Мы этим и занимаемся, это и делается", – цитирует министра ТАСС.

Силуанов уточнил, что очевидным трендом мировой экономики стало развитие искусственного интеллекта. По его словам, ИИ везде внедрят, и тот, кто достигнет в этой сфере передовых позиций, тот будет более успешен.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала о быстром восстановлении российской экономики после потрясений 2022 года. По ее мнению, важную роль в этом сыграли макроэкономические условия, в том числе плавающий валютный курс.

В свою очередь, Силуанов спрогнозировал рост экономики России в этом году на уровне 1,5–2% ВВП. При этом в Минэкономразвития предположили, что ВВП увеличится на 2,5%.

"Деньги 24": Минэкономразвития представило два варианта прогноза для экономики России

