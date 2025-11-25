Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ до 2036 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. Документ был размещен на портале официального опубликования правовых документов.

Стратегия состоит из 61 пункта в 6 разделах. Официально документ вступит в силу с 1 января 2026 года. Помимо общих положений, в Стратегии приведен обзор современного состояния межнациональных и межэтнических отношений в РФ.

К примеру, согласно приведенным в документе социологическим опросам, три четверти россиян положительно оценивают состояние межнациональных и межэтнических отношений в стране.

Прочие главы Стратегии посвящены целям, принципам и приоритетам государственной нацполитики, реализации нацполитики в регионах, а также этапам и целевым показателям стратегии.

В документе отмечается, что реализация Стратегии должна способствовать сохранению "исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности РФ, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов РФ". Кроме того, данная инициатива должна укрепить единство многонационального российского народ как основы самобытного государства-цивилизации.

К 2036 году уровень "общероссийской гражданской идентичности" должен составляеть не менее 95%, указывается в целях Стратегии. Одновременно с этим доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей, должна достигнуть 85%, а тех, кто допускает возникновение серьезных конфликтов на национальной почве, – не более 15%.

Недружественные страны продолжают пытаться расколоть российское общество и дестабилизировать межнациональную ситуацию в РФ, говорится в документе. Эти факторы становятся все более значимыми на фоне усиливающейся нестабильности в мире.

Среди подобных угроз упоминаются, в частности, "усилия по дестабилизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений", а также возникновение очагов розни в результате попыток переноса зарубежных межнациональных и межрелигиозных конфликтов на территорию РФ.

В документе также подчеркивается необходимость устранить последствия распространения антироссийской пропаганды и национализма в Донбассе и Новороссии. В новых регионах РФ также необходимо укрепить статус русского языка.

Органы власти субъектов РФ при реализации Стратегии нацполитики будут проводить профилактику конфликтов на национальной почве. Путин поручил кабмину утвердить мероприятия по реализации данной Стратегии.

Ранее Путин подписал указы об учреждении Дня коренных малочисленных народов и Дня языков РФ. Первый праздник будет отмечаться 30 апреля, а второй – 8 сентября.

Российский лидер также поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Свое решение он объявил в ходе совета по межнациональным отношениям.