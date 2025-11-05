05 ноября, 20:52Общество
Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Свое решение он объявил в ходе совета по межнациональным отношениям.
Соответствующую инициативу высказал один из участников заседания.
"Так и сделаем", – сказал президент, поручив вице-премьеру Татьяне Голиковой разработать необходимые документы.
При этом 2027 год Путин предложил объявить Годом географии. По словам президента, главным событием в таком случае может стать не только закрепление новых карт России, но и открытие музея географии.
Ранее глава государства подписал указы об учреждении Дня коренных малочисленных народов и Дня языков России. Первый праздник будет отмечаться 30 апреля, а второй – 8 сентября.
День коренных малочисленных народов направлен на сохранение традиционного образа жизни, хозяйства и самобытной культуры. В свою очередь, День языков позволит сохранить и поддержать языки российских народов.