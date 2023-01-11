В новых регионах РФ впервые появился институт прожиточного минимума – Голикова

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С 1 января в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях впервые появился институт прожиточного минимума, который позволяет вычислять размер детских пособий, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

"Анализ законодательства четырех новых территорий показал, что такой институт, как прожиточный минимум, у них не применялся, и поэтому с 1 января 2023 года для них мы впервые вводим этот институт", – сказала вице-премьер.

По ее словам, данный институт, в частности, необходим для оценки малообеспеченности семей.

Ранее Голикова сообщила, что на территории ДНР и ЛНР средний прожиточный минимум с 1 января установлен на уровне 11 200 рублей. В Херсонской и Запорожской областях прожиточный минимум оценивается ориентировочно в 11 644 рубля.

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