Усиленный режим работы городских служб Москвы продлен из-за морозов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные службы продолжают работать в усиленном режиме из-за морозов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что в преддверии Нового года все предприятия и компании ведомства перешли на усиленный режим. Из-за аномально холодной погоды было принято решение продлить такой график.

В частности, в городе усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

В состоянии готовности находятся почти 1,5 тысячи человек пожарно-спасательных подразделений. Круглосуточно дежурят 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур. Подготовлено 1,8 тысячи источников энергоснабжения.

"Особое внимание – уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. Задействуется необходимое количество коммунальной техники и рабочих", – говорится в сообщении.

В Москве до 14:00 11 января продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Температура в столичном регионе опустилась на 9–17 градусов ниже климатической нормы.

Потепление ожидается к концу недели. В пятницу, 13 января, столбики термометров поднимутся до 2 градусов мороза.

Из-за морозов некоторые катки и открытые площадки в Москве прекратили работу

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