Оранжевый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за аномальных морозов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице и Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Предупреждение Гидрометцентра будет действовать до 14:00 11 января.

Синоптики отмечают, что температура в столичном регионе опустилась на 9–17 градусов ниже климатической нормы.

Ранее сообщалось, что в связи с резким похолоданием в Москве в городской системе отопления повысили температуру до максимального значения. Показатели были скорректированы в соответствии с текущими погодными условиями.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на этой неделе в Москву придет потепление. Он отметил, что постепенно северный ветер в столичном регионе сменится восточным, а затем и южным, и мороз начнет отступать.

В среду, 11 января, в регион придет теплый атмосферный фронт. Он принесет снег, усиление ветра и потепление до -12 градусов. К пятнице, 13 января, столбики термометров поднимутся до -2 градусов.

Спасатели Подмосковья работают в усиленном режиме из-за морозов

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