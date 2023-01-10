Эксперт заявила о критичности заражения гриппом и коронавирусом для маленьких детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничнаязаявила о критичности заражения одновременно гриппом и коронавирусом для детей до двух лет. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Маленькие дети, может так случиться, вообще впервые столкнулись с этими вирусами, поэтому у них заболевание может протекать достаточно тяжело, особенно у детей первых двух лет жизни", – сказала Пшеничная.

Эксперт отмечает, что флурон (одновременное заражение гриппом и коронавирусом. – Прим. ред.) повышает риск появления пневмонии у заболевшего. По ее словам, наиболее подвержены флурону люди со слабым иммунитетом, среди них – дети и пожилые люди. Кроме этого, в группе риска находятся лица любого возраста с хроническими заболеваниями.

Люди с ослабленным иммунитетом должны быть под пристальным вниманием медработников при двойном заболевании, добавила Пшеничная.

Ранее сообщалось, что на территории России продолжают фиксировать случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. По словам Натальи Пшеничной, такие случаи чаще всего регистрируются у людей с ослабленным иммунитетом, а также у маленьких детей и пенсионеров.

Эксперт заявила, что лечить грипп и коронавирус приходится с использованием комбинированной противовирусной терапии.

В РФ зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!