Кабмин РФ утвердил требования рецептурных препаратов для продаж онлайн

Фото: depositphotos/oskaphoto

Правительство РФ утвердило перечень требований для включения рецептурных препаратов в список доступных к онлайн-продаже лекарств. Постановление размещено на портале правовой информации.

В перечень не вошли препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Продаваемые в онлайн-формате препараты также не должны быть анаболическими стероидами, антипсихотическими средствами, анксиолитиками, антидепрессантами, снотворными и приводить организм в ряд других состояний.

Для дистанционной продажи также будут не доступны лекарства с содержанием спирта от 25% и выше и подлежащие хранению при температуре ниже 15 градусов.

Эксперимент по продаже рецептурных препаратов в дистанционном формате пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, Московской и Белгородской областях.

Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал эксперимент правительства, сообщив, что подобная инициатива облегчит жизнь людям с ограниченными возможностями здоровья. Проект кабмина он назвал прогрессивным решением. При этом эксперт подчеркнул важность проверки наличия рецепта при онлайн-продаже лекарств.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!