Представители аптек заявили о нехватке важного препарата для больных раком

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В российских аптеках почти не осталось гормонального средства, которое применяют при онкологических заболеваниях, сообщает газета "Известия".

Речь идет о "Тамоксифене", необходимом при раке молочной железы. Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова подчеркнула, что сейчас фиксируется нехватка этого препарата, несмотря на то, что на рынке есть три иностранных производителя и как минимум четыре отечественных.

"Тем не менее осенью пропали импортные аналоги, а затем и отечественные", – сказала она.

Последняя поставка "Тамоксифена" была в октябре 2022 года. Сейчас препарата нет практически во всех офлайн-аптеках. Также он полностью отсутствует и на крупных онлайн-площадках.

Гендиректор фармацевтической компании "Mедарго" Вадим Винокуров объяснил, что проблемы с поставками препарата связаны со сложностями в получении компаниями фармсубстанций, из которых производится это лекарство.

В то же время есть информация, что как минимум один крупный отечественный производитель "Тамоксифена" получил фармсубстанции. Сейчас нарабатывают продукт, а в начале февраля уже будут подавать документы качества в Росздравнадзор.

Эксперт рассказал, что сейчас в аптеках есть небольшой запас финского препарата "Фарестон" с тем же действующим веществом тимоксифеном. При этом поступает он дистрибьютерам нерегулярно. Кроме того, цена импортных таблеток примерно в 10 раз выше российских аналогов.

Ранее правительство РФ утвердило перечень требований для включения рецептурных препаратов в список доступных к онлайн-продаже лекарств.

В перечень не вошли препараты, содержащие наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Продаваемые в онлайн-формате препараты также не должны быть анаболическими стероидами, антипсихотическими средствами, анксиолитиками, антидепрессантами, снотворными и приводить организм в ряд других состояний.

Для дистанционной продажи также будут не доступны лекарства с содержанием спирта от 25% и выше и подлежащие хранению при температуре ниже 15 градусов.

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