125 тысяч фейков о спецоперации заблокировал или удалил Роскомнадзор в 2022 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Генеральная прокуратура России с начала года добилась блокировки или удаления 125 тысяч фейков о спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на ведомство сообщают РИА Новости.

Прокуроры в этом году направили в Роскомнадзор 1630 требований ограничить доступ к недостоверной общественно значимой информации. Уточняется, что подобные меры касались материалов экстремистских и террористических организаций, ложных сообщений об актах терроризма и призывов к участию в несогласованных массовых акциях.

"На основании указанных требований Роскомнадзором заблокировано либо удалены публикации с более чем 189 тысячами интернет-ресурсов, в том числе распространявших недостоверную общественно значимую информацию о специальной военной операции на территории Украины (125 тысяч)", – заявили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал сайт журнала L'Officiel. По словам представителя ведомства, такое решение приняли из-за распространения на портале фейков о спецоперации России на Украине.

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