Россияне больше всего обращались в Роскомнадзор в 2022 году по теме фейков про СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С начала 2022 года в Роскомнадзор поступило свыше 283 тысяч обращений от россиян. Это на 26,5% больше, чем в прошлом году, сообщает телеграм-канал ведомства.

Больше всего россияне обращались по вопросам фейков о спецоперации и размещении противоправной информации в Сети.

"С 1 января 2022 года по настоящее время в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 283 789 обращений граждан, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в электронном формате – 249 594, в письменном виде – 33 973, устно – 222", – поделились в ведомстве.

Так, число запросов по теме запрещенной информации составило 133 601. Это в два раза больше, чем в 2021 году. Также популярность у граждан нашли запросы по защите персональных данных. В этой области было выявлено порядка 52 954 обращения. Около 30 479 заявлений были на тему контрольной работы Роскомнадзора в сфере связи.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ с начала 2022 года заблокировала или удалила порядка 125 тысяч фейков о спецоперации. Так, в этом году специалисты ведомства направили в Роскомнадзор 1 630 требований ограничить доступ к недостоверной общественно значимой информации.

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