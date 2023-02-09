Родителей научат ориентироваться в новостях в рамках проекта "Разговоры о важном"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Уроки "Разговоры о важном" следует проводить и для родителей школьников. Решение поможет научить родителей ориентироваться в новостях и составить грамотную линию воспитания детей, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане и основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее мнению, школы и семьи должны идти по согласованной линии. Так родители будут понимать, что именно рассказывают их детям. В некоторых семьях старшие не могут объяснить ребятам какие-либо политические и исторические события, считает Волынец. Родители точно так же могут поддаться манипуляциям, поэтому им следует научиться ориентироваться в информационном поле и определять фейки.

По мнению омбудсмена, это не является промыванием мозгов. Волынец также утверждает, что многие родители положительно оценят подобные занятия. Уроки можно будет превратить в родительский клуб, где люди смогут обсуждать и обмениваться мнениями.

"Чтобы это было не в назидательном порядке, не нотации скучные, а взаимодействие. Родители приходят в школу постоянно, дорогу знают. Можно в рамках родительских собраний часть времени уделять вопросам, которые сегодня наиболее актуальны. Я уверена, что родители будут это приветствовать", – цитирует ее "Газета.ру".

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи с учителями по физике заявил, что в обучение информатике в российских школах могут включить модуль по фейкам. По словам министра, такая необходимость возникла из-за увеличения числа ложной информации со стороны других стран.



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