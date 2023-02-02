В Иркутске назвали фейком баннер с информацией о получении участка за подбитый танк

Фото: twitter.com/arielemet

Фото баннера с информацией о получении участка земли на Байкале за подбитый танк Leopard на Украине является фейком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора иркутского благотворительного фонда "Звезда" Юрия Кононова.

В Сети начала расходиться фотография с баннером из Иркутска якобы от имени благотворительного фонда с надписью "Подбей Leopard – получи участок земли на Байкале".

Кононов рассказал, что на том месте действительно размещен баннер организации, однако надпись не соответствует действительности.

"Там другое содержание – это данные фонда, куда могут обратиться за помощью участники СВО и их близкие. Про танки там ничего нет", – уточнил директор фонда.

Разлетевшуюся в Сети фотографию он назвал фотошопом. Спикер добавил, что фонд решает гуманитарные задачи и не обладает ресурсами, которые позволили бы выплачивать премии или давать землю за боевые заслуги.

Ранее власти Забайкалья ввели выплаты до 3 миллионов рублей за захват танков Leopard во время СВО. При этом военнослужащий может рассчитывать на вознаграждение в 500 тысяч рублей за участие в захвате танка. В этом могут принимать участие до 10 человек включительно.

При этом уничтоживший Leopard может получить 1 миллион рублей. При захвате танка M1 Abrams или других танков стран НАТО военнослужащим также полагается выплата от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а уничтожение техники – от 100 до 500 тысяч рублей.



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