Власти Забайкалья ввели выплаты до 3 млн рублей за захват танков НАТО во время СВО

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Власти Забайкалья ввели выплаты до 3 миллионов рублей за захват танков Североатлантического альянса во время СВО. Соответствующий документ, подписанный губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, опубликован на официальном сайте издания региона "Забайкальский рабочий".

"Установить следующие единовременные выплаты гражданам России, принимающим участие в СВО", – написано в документе.

Согласно постановлению, 3 миллиона рублей получит военнослужащий, захвативший танк Leopard любой модификации, 500 тысяч рублей – за участие в захвате танка. Участвовать в захвате танка могут до 10 человек включительно.

Кроме того, за уничтожение одного танка Leopard военнослужащему положен 1 миллион рублей. Тем пятерым военным, кто участвовал в выведении танка из строя, – по 150 тысяч рублей каждому.

При захвате или уничтожении танка M1 Abrams или других танков стран НАТО военнослужащим также полагается выплата. За захват – от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей, за уничтожение техники – от 100 до 500 тысяч рублей.

Выплаты могут получить только те граждане, которые зарегистрированы в Забайкалье или проходят службу в составе воинских частей региона, созданных для участия в СВО.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих.

Согласно указу, члены семей военнослужащих и солдат Росгвардии в случае их гибели в специальной военной операции получат выплату в размере 5 миллионов рублей. Также предусмотрены выплаты в размере 3 миллионов рублей для получивших ранение, травму или контузию.



Военнослужащие получат дополнительные социальные гарантии – указ Путина

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