В ГД внесли законопроект о сохранении обязательств по уплате алиментов для военнопленных

Фото: Минобороны РФ

Группа сенаторов внесла в Госдуму РФ законопроект, согласно которому в стране может быть сохранено обязательство об уплате налогов из довольствия, получаемого военнослужащим в плену, или теми, кто пропал без вести. Документ был размещен в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к документу уточняется, что инициаторы законопроекта предлагают сохранить денежное пособие захваченного в плен или интернированного в другую страну, расширив список получателей средств.

Ранее сообщалось, что размер алиментов призванных в рамках частичной мобилизации в РФ будет вычитаться из их ежемесячного жалования. Сумма будет изыматься в соответствии с решением суда.

Юрист Евгений Крылов подтвердил, что в случае мобилизации военнослужащий не освобождается от уплаты алиментов. Гражданин может самостоятельно осуществлять переводы семье.



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