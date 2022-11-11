Юрист оценил предложение отказывать в ипотеке из-за долга по алиментам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Юрист по гражданским, административным и арбитражным делам Василий Воробьев прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ограничивать для должников по алиментам возможность получить ипотеку. Об этом сообщает RT.

Эксперт выразил мнение, что данную меру будет сложно реализовать.

"Сведения о задолженности по алиментам не являются открытыми. Банк может обладать только информацией о наличии задолженности. Но нет дифференциации, за что именно долг", – рассказал юрист.

По его словам, при наличии задолженности банки сами вряд ли одобрят ипотеку.

"Банк ведет проверку, и если задолженность по абсолютно любой статье есть, то человеку может быть отказано", – добавил Воробьев.

Ранее Милонов заявил, что наличие крупного долга по алиментам должно стать "пожизненным негативным фактором" для одобрения ипотечного кредита. От этого предлагается рассчитывать и итоговый процент выплат.

До этого сотрудница Центра семейного права Людмила Александрова рассказала, что женщины должны доказать платежеспособность бывших мужей, чтобы отсудить у них как можно больше алиментов. По ее словам, многие мужчины пытаются скрыть свой реальный доход, чтобы платить меньше алиментов.



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