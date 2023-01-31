Глава Забайкалья объяснил, почему назначил выплаты военным за уничтожение танков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил назначить выплаты участникам спецоперации за уничтожение танков Leopard и Abrams, чтобы их поощрить, сообщает РИА Новости.

По словам главы региона, его интересуют забайкальцы, то, как они выполняют боевые задачи, в каких условиях находятся, в каком состоянии духа, оснащены ли они всем и хорошо ли мотивированы. Он добавил, что ему важно, чтобы жители края мудро и умело воевали, сохраняя свои жизни, жизни своих товарищей и мирного населения Донбасса.

Губернатор добавил, что жители Забайкальского края – это сибирские, дальневосточные люди, которые не любят, "когда кто-то ведет себя неуважительно и высокомерно по отношению к другим". Кроме того, среди них много охотников и просто сильных духом людей, подготовленных ко всему. Осипов напомнил, что забайкальские части за время спецоперации проявили себя блестяще.

"Поэтому, конечно, когда кто-то пугает какими-то танками, они с задором помчатся показать кузькину мать всем этим заморским иностранным техническим штучкам. Вот я и беспокоюсь в первую очередь, чтобы они это делали разумно, спокойно, без излишнего задора и спешки, мудро. Ну, и второе, конечно, за результаты они достойны поощрения", – пояснил глава региона.

Ранее стало известно, что власти Забайкалья ввели выплаты до 3 миллионов рублей за захват танков Североатлантического альянса во время СВО.

Согласно постановлению, 3 миллиона рублей получит военнослужащий, захвативший танк Leopard любой модификации, 500 тысяч рублей – за участие в захвате танка. Участвовать в захвате танка могут до 10 человек включительно.

До этого немецкие власти заявили о своем решении передать Киеву танки Leopard. Они подчеркнули, что ФРГ позволит другим странам реэкспортировать машины. Так, на первом этапе Украина получит роту в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

Кроме того, 25 января президент США Джо Байден сообщил, что страна передаст Украине 31 танк Abrams. Глава государства уточнил, что на поставки потребуется время, но вскоре уже начнется подготовка украинских военных.

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