Песков оценил идею вознаграждения за ликвидацию поставленной Киеву техники

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вознаграждения за ликвидацию западных танков, которые передадут Украине, станут стимулом к дальнейшему уничтожению техники, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По мнению пресс-секретаря российского лидера, инициатива станет причиной роста количества энтузиастов.

"Что касается танков, будут жечь, конечно. Тем более если будут такие поощрительные меры", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее стало известно, что власти Забайкалья ввели выплаты до 3 миллионов рублей за захват танков Североатлантического альянса во время СВО.

Согласно постановлению, 3 миллиона рублей получит военнослужащий, захвативший танк Leopard любой модификации, 500 тысяч рублей – за участие в захвате танка. Участвовать в захвате танка могут до 10 человек включительно.

25 января американский лидер Джо Байден заявил, что Штаты предоставят Украине 31 танк Abrams. Глава государства подчеркнул, что для передачи техники потребуется время, однако вскоре начнется подготовка бойцов ВСУ.

В этот же день немецкие власти подтвердили, что предоставят украинской стороне танки Leopard и дадут другим странам разрешение на их реэкспорт. На первом этапе Киеву передадут роту в составе 14 танков Leopard 2A6.

Германия отправит Украине не меньше роты танков Leopard 2

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