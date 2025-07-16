Yle: жители приграничных районов Финляндии поймали российское радио из-за жары

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Жители города Лаппеэнранта, расположенного недалеко от границы с РФ, смогли поймать российское радио. Об этом пишет RT, ссылаясь на Yle.

"В автомобильном радиоприемнике ловилось до восьми российских радиостанций", – говорится в публикации.

Обычно в приграничном районе Финляндии доступно только "Дорожное радио", но в этот раз можно было также послушать "Радио Монте Карло", радио "Мир", Like FM и другие.

Представитель фирмы Digita Яни Саари объяснил, что причиной для этого послужила высокая жара. Дело в том, что при жаркой погоде в атмосфере формируются слои с разной температурой, что позволяет радиосигналам распространяться на сотни километров.

Ранее сообщалось, что туристический бизнес в Восточной Финляндии, у границы с Россией, оказался под угрозой из-за отсутствия туристов из РФ. Поэтому в этот регион страны начали привлекать путешественников из Центральной Европы. При этом один из немецких туроператоров отменил чартерные рейсы в город Савонлинна из-за того, что было продано мало поездок.

