Финляндия уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции

Фото: 123RF/alexandersr

Финляндия официально уведомила ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщается на сайте МИД страны.

"Выход вступит в силу в январе 2026 года. Финляндия продолжит поддерживать гуманитарные цели конвенции", – говорится в сообщении.

Решение Хельсинки было продиктовано ухудшением ситуации в сфере безопасности. При этом Финляндия продолжит соблюдать свои другие обязательства в рамках международного права.

За одобрение выхода из конвенции проголосовали 157 депутатов финского парламента, против такого решения выступили 18 политиков. До этого из Оттавской конвенции вышла Эстония. Таллин решился на это тоже из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью.

