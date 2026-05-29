Глава Минпросвещения призвал СМИ соблюдать "информационную тишину" в период ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов обратился к СМИ и попросил их соблюдать "информационную тишину" в период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году. С такой просьбой он выступил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Таким образом министр поддержал позицию главы Рособрнадзора Анзора Музаева. По словам Кравцова, публикации недостоверных "горящих фактов" оказывают влияние на настрой участников экзамена.

Музаев, в свою очередь, подчеркнул, что в прошлом году выпускные экзамены прошли достаточно спокойно. Он поблагодарил журналистов за взаимодействие по каждому случаю и отсутствие стремления "гнаться за лайками и перепостами".

При этом глава Рособрнадзора уточнил, что ведомство не скрывает информацию и готово объективно освещать любые происшествия, если они возникнут.

Основной период ЕГЭ в России в 2026 году стартует 1 июня. На участие в тестировании зарегистрировались свыше 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах страны.

В российской столице единый экзамен будут сдавать больше 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет. В числе популярных предметов – математика, обществознание, английский язык и информатика. При этом почти каждый десятый выпускник предпочел сдавать историю или литературу.