29 мая, 15:45

В России учтут "народные тропы" при планировании пешеходных переходов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В России учтут "народные тропы" (места, где пешеходы регулярно пересекают дороги вне оборудованных переходов. – Прим. ред.) на автодорогах для установки пешеходных переходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства.

Кабмин утвердил план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Речь идет о фиксации устойчивых маршрутов массового движения граждан, в том числе рядом с образовательными учреждениями, для оценки рисков и дальнейшего обустройства безопасных переходов.

В рамках плана также предусмотрено создание новых пешеходных переходов на участках, где такие маршруты уже сложились, но отсутствует необходимая инфраструктура. Дополнительно планируется установка пешеходных ограждений в потенциально опасных местах.

Реализация мер возложена на Минтранс, Росавтодор и региональные власти, которые будут ежегодно отчитываться о проделанной работе.

Ранее Сергей Собянин рассказал о завершении строительства двух подземных переходов на юго-западе Москвы. Первый появился на внешней стороне МКАД под съездами на Профсоюзную улицу по направлению в центр и с Калужского шоссе на Кольцевую автодорогу, а второй – внутри МКАД под съездом на Профсоюзную улицу с бокового проезда кольцевой дороги.

