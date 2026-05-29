Владимир Путин в курсе инцидента с БПЛА в Румынии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, доложили ли главе государства о случившемся, Песков иронично спросил: "А как вы думаете? Утаили?".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, прокомментировала в беседе с РИА Новости заявления руководства Евросоюза о данном инциденте.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что падения беспилотника в Румынии якобы свидетельствуют о том, что необходимо усилить присутствие НАТО на восточном фланге.

Захарова назвала это "брюссельскими верещаниями" и указала, что они нужны Западу только для того, чтобы отвлечь внимание от террористических преступлений президента Украины Владимира Зеленского.

В пятницу, 29 мая, дрон влетел в многоквартирный дом и взорвался в центре Галаца, примерно в 01:50 по московскому времени. Вспыхнул пожар, была разрушена квартира на 10-м этаже. Два человека получили ранения, однако они смогли самостоятельно покинуть горящее помещение еще до приезда спасателей.

Румыния обвинила в этом Россию. Глава МИД республики Оана Цойу заявила, что БПЛА принадлежал РФ, указала на нарушение международного права и подчеркнула, что случившееся является "серьезной и безответственной эскалацией".

Позже в румынский МИД был вызван посол России Владимир Липов. В прокуратуре страны сообщили о начале расследования, а генконсул РФ был объявлен персоной нон грата. Президент Румынии Никушор Дан также заявил о закрытии генерального консульства в Констанце.

