29 мая, 15:04

Общество

Альпинист из США установил мировой рекорд по восхождению на Эверест с кислородом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/tylercandrews

Американский альпинист Тайлер Эндрюс установил новый мировой рекорд по восхождению на Эверест с использованием баллона с кислородом. Об этом сообщает газета The Himalayan Times.

На путь от базового лагеря на высоте почти 5 400 метров до вершины (8 849 метров) Эндрюс затратил 9 часов 55 минут. Таким образом он побил рекорд 23-летней давности непальца Лакпы Гелу.

Отмечается, что это была шестая за два года попытка Эндрюса установить подобный рекорд. Управляющий директор организовавшей экспедицию компании Asian Trekking Дава Стивен рассказал, что ранее американец пытался сделать это без использования кислородных баллонов, после чего перешел на восхождение с кислородной поддержкой.

В сентябре 2024 года Эндрюс также установил скоростной рекорд на Манаслу, завершив восхождение за 9 часов 52 минуты без дополнительного кислорода.

В нынешний весенний сезон непальские власти выдали разрешение на покорение высочайшей вершины планеты 494 альпинистам. За право восхождения на Эверест они заплатили Непалу более 1 миллиарда непальских рупий (более 6,9 миллиона долларов).

Ранее уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, который покорил гору Эверест на одних руках. На протяжении нескольких лет он выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб "Феникс", а в 2015 году потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске.

Новости регионов: уроженец Башкирии впервые в истории покорил Эверест на руках

