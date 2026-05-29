29 мая, 14:44

Лидеры ЕАЭС приняли заявление об ответственном развитии ИИ

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Лидеры стран – участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Сегодняшний саммит (в Астане. – Прим. ред.) и проходящий в эти дни Евразийский экономический форум – это весьма важные события, открывающие новую страницу в деятельности нашего интеграционного объединения", – приводит его слова ТАСС.

По словам Токаева, благодаря заявлению об ответственном развитии ИИ в ЕАЭС создаются институциональные условия для перехода организации на качественно новый этап своего развития.

Лидер Казахстана также выразил надежду на то, что мероприятия в Астане "будут способствовать дальнейшему укреплению экономического потенциала" стран ЕАЭС и укреплению делового климата и благосостояния граждан.

Ранее Владимир Путин заявил, что в будущем некоторые профессии могут исчезнуть из-за ИИ. Он указал, что уже сейчас искусственный интеллект заменяет сотрудников младшего звена. Подобные изменения на рынке труда требуют адаптации систем образования и подготовки кадров.

При этом, также указал российский лидер, у страны есть несколько преимуществ в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта. В частности, Россия осознает важность способностей в области ИИ и знает о рисках использования подобных технологий.

