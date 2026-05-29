29 мая, 13:16

Общество

ВОЗ сообщила о 906 возможных случаях заражения Эболой в Конго

Фото: 123RF.com/dragoscondrea

Всемирная организация здравоохранения сообщила о 906 возможных случаях заражения вирусом Эбола, выявленных в Демократической Республике Конго. Об этом заявила эксперт Анаис Леган, выступая на брифинге в Женеве.

Предположительно, 223 из них завершились летальным исходом. По всем им эксперты организовали расследования.

"И эта цифра будет меняться по мере наращивания мощностей тестирования", – указала Леган.

Вместе с тем на брифинге был поднят вопрос о замедлении темпов роста заболеваемости, на что эксперт подчеркнула, что еще слишком рано говорить о завершении пика эпидемии Эболы в ДРК. Всего по актуальным данным официальное подтверждение получили 125 случаев заражения и 17 смертей в 13 провинциях.

Первые тревожные сообщения из провинции Итури в ДРК, ставшей эпицентром вспышки Эболы, пришли 5 мая. ВОЗ признала эпидемию лихорадки там и в Уганде чрезвычайной ситуацией.

Вскоре в Конго зафиксировали первый случай выздоровления пациента. Это событие развеяло слухи о том, что медики не способны справиться с лечением заболевших в ходе текущей, 17-й по счету, вспышки вируса.

В свою очередь, в России отсутствуют риски распространения вируса, заверяли в Роспотребнадзоре. Тем не менее ведомство разработало актуальную тест-систему для диагностики Эбола.

