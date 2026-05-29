Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 15:59

Происшествия
Главная / Новости /

Metro: учитель в Англии сделал около 100 фотографий учениц под юбкой

Учитель в Англии сделал около 100 фотографий учениц под юбкой

Фото: depositphotos/alexraths

В Англии около 100 снимков ученик под юбкой сделал бывший 36-летний преподаватель Абусали Рахман. Об этом заявило издание Metro, передает "Газета.ру".

СМИ сообщили, что мужчину взяли под стражу в июне 2025 года. Это случилось после жалобы одного из родителей, который рассказал, что в Сети распространяется непристойное изображение его ребенка в школьной форме.

Рахман признался в совершении 21 преступления, связанного с фото школьниц, которые мужчина делал с декабря 2023 по 2025 год в нескольких средних школах на северо-западе Англии.

Адвокат экс-учителя попросил участь суд, что Рахман переживает кризис психического здоровья. Он также указал но необходимость психиатрической экспертизы.

В свою очередь, представитель Королевской прокуратуры Алекс Манн назвал случившееся "ужасающим злоупотреблением доверием". Он добавил, что Рахман сначала выкладывал в интернете дипфейк-изображения. Однако позже стал фотографировать настоящих школьниц.

Также детектив-сержант Саймон Франс рассказал, что признание Рахмана стало результатом "кропотливого расследования". Эксперт заявил, что доказательства не оставили злоумышленнику другого выбора. Также это избавит жертв от необходимости давать показания в суде. Ожидается, что приговор Рахману вынесут в начале сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что в парке "Сокольники" в Москве мужчина представлялся полицейским и приставал к девушкам. Свои действия злоумышленник объяснял жертвам операцией по поимке преступника.

Например, к одной из незнакомок злоумышленник подошел в парке и предъявил поддельное удостоверение сотрудника полиции. Мужчина попросил ее помочь найти закладчиков. При этом он пригрозил, что отказ повлечет ответственность. Девушка испугалась последствий и согласилась на роль его спутницы. Но во время так называемой прогулки злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время псевдополицейский установлен и задержан. Против него завели уголовное дело. Следствие ходатайствует об аресте злоумышленника.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика