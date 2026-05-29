Metro: учитель в Англии сделал около 100 фотографий учениц под юбкой

В Англии около 100 снимков ученик под юбкой сделал бывший 36-летний преподаватель Абусали Рахман. Об этом заявило издание Metro, передает "Газета.ру".

СМИ сообщили, что мужчину взяли под стражу в июне 2025 года. Это случилось после жалобы одного из родителей, который рассказал, что в Сети распространяется непристойное изображение его ребенка в школьной форме.

Рахман признался в совершении 21 преступления, связанного с фото школьниц, которые мужчина делал с декабря 2023 по 2025 год в нескольких средних школах на северо-западе Англии.

Адвокат экс-учителя попросил участь суд, что Рахман переживает кризис психического здоровья. Он также указал но необходимость психиатрической экспертизы.

В свою очередь, представитель Королевской прокуратуры Алекс Манн назвал случившееся "ужасающим злоупотреблением доверием". Он добавил, что Рахман сначала выкладывал в интернете дипфейк-изображения. Однако позже стал фотографировать настоящих школьниц.

Также детектив-сержант Саймон Франс рассказал, что признание Рахмана стало результатом "кропотливого расследования". Эксперт заявил, что доказательства не оставили злоумышленнику другого выбора. Также это избавит жертв от необходимости давать показания в суде. Ожидается, что приговор Рахману вынесут в начале сентября текущего года.

