29 мая, 15:59

Наука

Экипаж китайского корабля "Шэньчжоу-21" вернулся на Землю после полугодовой миссии

Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Три китайских космонавта экипажа корабля "Шэньчжоу-21" успешно вернулись на Землю с орбитальной станции Тяньгун. Спускаемая капсула приземлилась на площадке "Дунфэн" во Внутренней Монголии, сообщило Центральное телевидение Китая.

Космонавты находились на станции с 1 ноября 2025 года. Их сменил новый экипаж корабля "Шэньчжоу-23", который прибыл на Тяньгун 24 мая.

Китай начал строительство собственной орбитальной станции в 2021 году с запуска базового модуля "Тяньхэ". Основная конфигурация станции была завершена в ноябре 2022 года. Сейчас комплекс включает основной модуль и два лабораторных отсека – "Вэньтянь" и "Мэнтянь".

Станция рассчитана на эксплуатацию до 2038 года. Одновременно на борту могут находиться до 6 человек во время смены экипажей.

Ранее стало известно, что Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе для изучения долгосрочного пребывания человека во внеземном пространстве.

Образцы с биологической структурой для эксперимента на китайскую космическую станцию доставил грузовой корабль "Тяньчжоу-10". По окончании исследования человеческие эмбрионы будут заморожены и отправлены обратно на Землю.

