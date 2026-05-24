Китай запустил корабль "Шэньчжоу-23" с экипажем к станции "Тяньгун"

Китай в воскресенье, 24 мая успешно вывел на орбиту пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-23" с тремя членами экипажа на борту. Запуск прошел с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, сообщило Центральное телевидение Китая.

Старт ракеты-носителя состоялся в 23:08 по пекинскому времени (18:08 по московскому). После отделения корабль вышел на заданную орбиту, экипаж чувствует себя хорошо.

Командиром миссии стал 39-летний Чжу Янчжу – первый в Китае бортинженер, возглавивший экипаж пилотируемого корабля. Для него это уже второй полет. До этого он провел на орбитальной станции 5 месяцев в составе миссии "Шэньчжоу-16".

Также на станцию отправились пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Она стала первой представительницей четвертого отряда китайских космонавтов, направленной на станцию "Тяньгун".

В рамках миссии один из членов экипажа проведет эксперимент по годовому пребыванию на орбите. Сейчас стандартные экспедиции на китайскую станцию длятся около 6 месяцев. Кроме того, на "Тяньгуне" с ноября 2025 года уже работает экипаж корабля "Шэньчжоу-21".

Китай начал строительство собственной орбитальной станции в 2021 году с запуска базового модуля "Тяньхэ". Основная конфигурация станции была завершена в ноябре 2022 года. Станция рассчитана на эксплуатацию до 2038 года.

Ранее стало известно, что Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе для изучения долгосрочного пребывания человека во внеземном пространстве.

Образцы с биологической структурой доставили на китайскую космическую станцию в грузовом корабле "Тяньчжоу-10". Эксперимент продлится 5 дней. После этого образцы человеческих эмбрионов заморозят и вернут на Землю.