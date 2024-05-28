МВД РФ вновь объявило блогера Mellstroy в розыск

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

МВД России снова объявило в розыск блогера Mellstroy (Андрея Бурима) по уголовной статье. Об этом стало известно из базы розыска министерства.

Однако в базе не указано, по какой именно статье УК РФ разыскивается блогер.

Впервые ведомство объявило Бурима в розыск 13 февраля 2024 года. Тогда тоже не сообщалось, по какой уголовной статье его разыскивают.

В 2020 году блогер напал на девушку в ходе прямого эфира. Он схватил ее за голову и несколько раз ударил. Позже выяснилось, что пострадавшей оказалась модель Алена Ефремова. Она написала заявление в полицию, и в отношении Бурима возбудили уголовное дело.

Мировой судья Пресненского района Москвы приговорил мужчину к полугоду исправительных работ. Кроме того, суд взыскал с блогера в пользу Ефремовой 22,4 тысячи рублей на медицинские расходы, еще 50 тысяч рублей – в счет возмещения морального вреда.

