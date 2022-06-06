Блогер Mellstroy попал в ДТП по дороге в Брянск

Фото: телеграм-канал Андрея Бурима

Блогер Андрей Бурим, известный как Mellstroy, сообщил, что попал в ДТП. В своем телеграм-канале он опубликовал фотографию автомобиля BMW, врезавшегося в столб.

"Ехали по делам в Брянск, но водитель уснул и решил притормозить на ближайшем столбе", – написал он.

Ранее Бурим в апартаментах в "Москва-Сити" ночью 19 октября 2020 года схватил за шею потерпевшую, после чего не менее шести раз ударил ее лицом об стол. Инцидент транслировался в прямом эфире.

После произошедшего пострадавшая девушка написала заявление в полицию. В результате против блогера Mellstroy возбудили уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к шести месяцам исправительных работ.