Экс-вице-президент Газпромбанка Волобуев и журналист Романова попали в реестр иноагентов

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Минюст РФ расширил реестр иноагентов, включив в него бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева и журналиста Ольгу Романову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в список попали краснодарский активист Виталий Вотановский, вологодский экс-депутат Евгений Доможиров, журналист Сергей Ковальченко, представитель ногайского национального движения Анвар Курманакаев, журналисты Елена Малаховская и Айдер Муждабаев, активист Андрей Рудой, Андрей Сидельников, финансовый аналитик и блогер Владислав Жуковский, а также Диана Рудакова.

Ведомство уточнило, что Волобуев открыто выступал в поддержку украинских властей, негативно высказывался в отношении спецоперации и вступил в подразделение ВСУ. Вотановский же якобы активно взаимодействовал с иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о принятых властями РФ решениях. Доможиров также открыто выступал в поддержку властей Украины и негативно высказывался о СВО.

Согласно информации, Жуковский, Ковальченко, Малаховская, Романова, Рудакова и Рудой участвовали в создании и распространении материалов иноагентов. Курманакаев, по мнению ведомства, являлся участником форумов на территории недружественных стран, распространял недостоверную информацию о РФ. Муждабаев якобы выступал в поддержку Киева и собирал денежные средства для ВСУ.

Кроме того, Сидельников призывал к предоставлению вооружения украинским войскам, негативно высказывался о РФ и гражданах страны, уточнили в министерстве.

Ранее Минюст РФ включил в реестр иностранных агентов бывшего продюсера "Нашего радио" и ведущего "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаила Козырева (признан в РФ иноагентом). По данным министерства, Козырев выступал против проведения спецоперации на Украине и запрета гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

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