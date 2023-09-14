Генпрокуратура признала нежелательной деятельность финской НПО EastCham Finland в РФ

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Генпрокуратура России признала финскую неправительственную организацию (НПО) EastCham Finland нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ГП.

"По результатам проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации EastCham Finland kauppakamariyhdistys ry (EastCham Finland) (Финляндия)", – заявили сотрудники ведомства.

Отмечается, что организация была создана в 2001 году в Финляндии, у нее имелось представительство в Санкт-Петербурге. Также известно, что исполнительным директором НПО является гражданка Финляндии Яана Реколайнен.

По словам сотрудников Генпрокуратуры, после начала спецоперации деятельность НПО изменилась. Изначально она была направлена на содействие развития торгово-экономического сотрудничества между российской и финской стороной, однако позже руководство организации сообщило об изменении работы, деятельность НПО была перенаправлена с РФ на Украину, страны Закавказья и Средней Азии.

"Представители организации выступили с осуждением действий России и в поддержку Украины", – пояснили в пресс-службе.

В рамках проверки удалось установить, что EastCham Finland объединилась с другой финской организацией, функционирующей под американским руководством, после чего они начали проводить работу по продвижению идей отказа от сотрудничества с РФ, принуждая руководство других компаний пойти на этот шаг и покинуть российский рынок.

"Ключевым направлением деятельности EastCham Finland на текущий момент стал своего рода консалтинг финских компаний относительно незаконных способов покинуть российский рынок. <...> Именно поэтому деятельность этой организации, несмотря на наличие в ее уставе норм об отсутствии политических целей, явно выходит за рамки декларированных задач", – заключили в прокуратуре.

Ранее ГП РФ признала нежелательной деятельность в России международной НПО International Transport Workers Federation (ITWF) из Великобритании. Отмечалось, что с начала СВО руководители данной организации, которые являются гражданами Великобритании и Австралии, выступают с резкими антироссийскими заявлениями, открыто осуждая ее проведение.

По данным ведомства, НПО также собирает деньги для отправки на Украину. С начала СВО киевским структурам было направлено более 500 тысяч долларов.



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