Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

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Владимир Путин направил телеграмму с поздравлениями лидеру правящего Движения национального восстановления Morena Клаудии Шейнбаум в связи с ее победой на президентских выборах в Мексике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что Мексика является дружественным партнером России в латиноамериканском регионе. Он выразил надежду, что деятельность Шейнбаум на президентском посту будет способствовать развитию конструктивного сотрудничества между государствами. Также российский лидер пожелал президенту Мексики успехов, здоровья и благополучия.

Ранее Шейнбаум заявила о своей победе на выборах президента в Мексике. По ее словам, ей позвонили конкуренты и поздравили. Согласно предварительным результатам, она оторвалась от других кандидатов на 30%. Она поблагодарила граждан, которые за нее отдали свой голос.

