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Лидер правящего Движения национального восстановления Morena Клаудия Шейнбаум заявила о своей победе на выборах президента Мексики, сообщает РИА Новости.

По ее словам, конкуренты уже позвонили ей с поздравлениями. Согласно предварительным результатам, в борьбе за кресло президента Шейнбаум оторвалась на 30%.

Она поблагодарила мексиканцев, которые решили голосовать за нее. Также она выразила благодарность своим конкурентам Сочитль Гальвес и Альваресу Майнесу за их звонки с признанием ее победы.

Ранее нынешний глава государства Лопес Обрадор также объявил, что Шейнбаум станет новым президентом Мексики. Впервые в истории страны этот пост займет женщина.

"Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей республики. Поздравляем всех, кому посчастливилось жить в эти звездные времена гордости и трансформации", – цитирует его RT.

На высший государственный пост Мексики претендовали три политика. Среди них преемница действующего президента Шейнбаум, сенатор Сочитль Гальвес от правого альянса "Сила и сердце за Мексику" и Хорхе Альварес Майнес от партии "Гражданское движение".

Ранее сообщалось, что кандидата на пост мэра мексиканского города Коюка-де-Бенитес штата Герреро Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили на митинге, который проходил в рамках его предвыборной кампании.

В штате Геррер это уже пятое политическое убийство, произошедшее за период последней избирательной кампании кандидатов на должность мэров городов. Кроме того, таким же образом погиб и один кандидат в депутаты.