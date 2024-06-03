ПИК начал проверку ЖК в Москве после инцидента с заселением рабочих

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девелопер ПИК организовал проверку квартир в ЖК "Лосиноостровский парк" в Москве после сообщений о том, что в них незаконно проживают рабочие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в Сети появилась информация, согласно которой покупатель не мог попасть в квартиру из-за того, что там проживали рабочие.

"Подобные ситуации недопустимы, поэтому ПИК незамедлительно принял меры по отношению к подрядчику, чьи рабочие незаконно находились в квартире. Дополнительно мы проверим все квартиры на предмет незаконного нахождения рабочих и исключим подобные ситуации", – прокомментировали в компании.

В пресс-службе добавили, что квартира, где произошел инцидент, будет сдана покупателю 8 июня после обновления отделки.

Ранее стало известно, что в трех проблемных жилых комплексах, которые ввели в эксплуатацию в прошлом году, дольщикам передали более 360 ключей от квартир. В число таких ЖК вошли "Троицк Е-39", "Остров Эрин" и дом в поселении Кокошкино.

