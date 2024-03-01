В ТиНАО началась выдача ключей дольщикам проблемного ЖК "Кокошкино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Выдача ключей пострадавшим гражданам – участникам долевого строительства началась в ранее введенном жилом комплексе "Кокошкино" в ТиНАО. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект расположен по адресу поселение Кокошкино, дачный поселок Кокошкино, улица Труда, дом 9, корпус 1. В общей сложности в доме есть 210 квартир.

"Для оформления акта приема-передачи гражданам необходимо иметь полный комплект документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Московского Фонда защиты прав дольщиков. Процесс приема документов для передачи квартир их собственникам идет активно", – сказал Загрутдинов.

По его словам, дольщикам уже вручили первые комплекты ключей. Вместе с тем с ними подписали еще четыре акта приема-передачи квартир, уточнил он.

Московский Фонд защиты прав дольщиков начал прием документов для передачи квартир собственникам 19 февраля 2024 года. В декабре прошлого года было получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Возведением многоквартирного дома площадью 16,5 тысячи "квадратов" занимался застройщик ООО "АИС-Проект" в 2005 году.

Спустя четыре года строительство остановилось, а с 2014-го застройщик был признан банкротом. Для обеспечения достройки и передачи квартир дольщикам Сергеем Собяниным было принято решение завершить возведение объекта за счет городского бюджета.

В 2020-м объект передали Московскому Фонду защиты прав дольщиков, а полномочия и функции, связанные с завершением строительных работ, предоставили департаменту строительства столицы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что вопросы по 655 объектам долгостроя решили в столице за 12 лет. В работе остаются 204 стройки. За это время в эксплуатацию ввели 188 объектов.

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