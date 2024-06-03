Сенатор Святенко начала работу "Клуба друзей Марьино" на юго-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Ольга Крылова

Сенатор РФ Инна Святенко запустила цикл тематических мероприятий в рамках "Клуба друзей Марьино". Об этом сообщает Агентство "Москва".

Она рассказала, что, несмотря на популярность онлайн-курсов, люди хотят посещать очные встречи и полезные лекции. По просьбам общественных советников, муниципальных депутатов и жителей Марьина запущен "Клуб друзей". За три летних месяца психологи, диетологи, врачи, журналисты, стилисты и другие специалисты прочитают лекции, отметила Святенко.

Сенатор указала, что "Клуб друзей Марьино" стал площадкой, объединяющей интересных спикеров и ведущих экспертов в разных областях. Гостями первой лекции, которая прошла в библиотеке № 133 в Марьине, стали свыше 60 человек. Депутат ГД, координатор проекта "Женское движение Единой России" Наталия Полуянова, медиатехнолог Марина Бойченко и исполнительный директор коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Стулова рассказали слушателям об искусстве коммуникации, поделились различными техниками и раскрыли секрет успешной самопрезентации в блогах и СМИ. Святенко добавила, что это популярное направление помогает развивать коммуникативные навыки.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 июня начался обучающий интенсив "МБМ-старт" для всех, кто желает начать свое дело. Занятия продлятся три недели. В ходе встреч участники определят бизнес-цели, разработают механику их достижения, проанализируют возникающие на старте проблемы и подготовят бизнес-проекты.

